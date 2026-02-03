San Pietro piromane bloccato con accendini e materiale infiammabile

Da imolaoggi.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato fermato a San Pietro con accendini e materiale infiammabile in tasca. Nei giorni scorsi, si era reso responsabile di alcuni incendi, tra cui quello alla chiesa di San Giacomo in via del Corso. La polizia lo ha fermato prima che potesse mettere in atto altri atti pericolosi. Ora si trova in caserma, in attesa di ulteriori accertamenti.

CITTÀ DEL VATICANO, 03 FEB – Momenti di apprensione presso la basilica di San Pietro dove, ai varchi di accesso, un uomo è stato bloccato ieri con accendini a gas e materiale altamente infiammabile. A fermarlo sono stati gli agenti dell’ispettorato di pubblica sicurezza presso il Vaticano che lo hanno arrestato. Questa mattina la convalida davanti al giudice. A darne notizia è stato il Mosap, Movimento Sindacale Autonomo di Polizia. L’uomo, secondo quanto ricostruito, è stato fermato ieri durante i servizi di vigilanza in piazza San Pietro mentre si dirigeva verso i varchi di controllo per l’accesso alla Basilica proprio quando stava cominciando l’afflusso in basilica per la messa celebrata da papa Leone per la giornata mondiale della Vita consacrata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

san pietro piromane bloccato con accendini e materiale infiammabile

© Imolaoggi.it - San Pietro, piromane bloccato con accendini e materiale infiammabile

Approfondimenti su San Pietro accendini

Vuole appiccare un incendio a San Pietro con accendini e liquido infiammabile: aveva dato fuoco a due chiese

Un uomo ha tentato di incendiare Piazza San Pietro armato di accendini e liquido infiammabile.

Fuochi d’artificio stoccati accanto a materiale infiammabile: scattano sequestro e denuncia

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su San Pietro accendini

Argomenti discussi: Piromane bloccato con accendini e materiale infiammabile a San Pietro.

san pietro piromane bloccato«Accendini e liquido infiammabile». Fermato a San Pietro il piromane delle chieseMomenti di apprensione lunedì a San Pietro dove, ai varchi di accesso, un uomo è stato bloccato con accendini a gas e materiale ... msn.com

Piromane bloccato con accendini e materiale infiammabile a San Pietro(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 03 FEB - Momenti di apprensione presso la basilica di San Pietro dove, ai varchi di accesso, un uomo è stato ... notizie.tiscali.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.