Vannacci verso l' addio alla Lega ieri sera l' incontro con Salvini | oggi la decisione nel Consiglio federale

Roberto Vannacci potrebbe lasciare la Lega. Ieri sera si è incontrato con Salvini e oggi si decide tutto nel Consiglio federale del partito. La decisione finale arriverà nel pomeriggio, quando il consiglio si riunirà per discutere il suo futuro.

Roberto Vannacci sarebbe in procinto di lasciare la Lega. La possibile separazione verrà discussa oggi alle 16 nel Consiglio federale del partito, convocato dal segretario Matteo Salvini nella sede di via Bellerio. Vannacci, addio alla Lega? Secondo fonti a conoscenza diretta del dossier, l’europarlamentare toscano — eletto come indipendente nelle liste del Carroccio e nominato vicesegretario nazionale meno di un anno fa — avrebbe incontrato Salvini nella serata di ieri. Un confronto definito «franco», che avrebbe però confermato l’orientamento verso una rottura. Dell’evoluzione sarebbero già stati informati sia i collaboratori più stretti di Vannacci sia l’entourage del leader leghista. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Oggi nel Consiglio federale della Lega, alle 16, si decide il futuro di Roberto Vannacci.

Roberto Vannacci lascia la Lega.

VANNACCI ROMPE IL SILENZIO SU LEGA E SALVINI: IL TEMA IMMIGRAZIONE FA TREMARE

A #PingPong il Vicedirettore de “Il Foglio” @SalvatoreMerlo “I governatori sono freddi verso Vannacci perché capiscono che è un problema, ma cercano di essere diplomatici. La verità è che Vannacci è diventato un problema per il centro destra perché fa conc x.com

Roberto Vannacci: «Il sostegno all’Ucraina prolunga la guerra» Roberto Vannacci spiega perché si oppone al sostegno militare ed economico all’Ucraina: non per simpatia verso Putin, ma perché lo ritiene contrario agli interessi europei e destinato solo a prol - facebook.com facebook