Vannacci verso l' addio alla Lega

Il generale Roberto Vannacci si avvicina sempre di più a lasciare la Lega. La decisione sembra ormai presa, anche se ancora non è stata ufficializzata. Nei corridoi del partito circolano voci di un possibile addio, mentre Vannacci si prepara a voltare pagina. La scelta potrebbe avere ripercussioni sulla sua carriera e sulla scena politica locale. La notizia si diffonde mentre l’attenzione rimane alta, in attesa di conferme ufficiali.

- Notizia in aggiornamento - Il generale Roberto Vannacci sarebbe sempre più vicino a dire addio alla Lega. Ne discuterà oggi il consiglio federale del partito fondato da Umberto Bossi, riunito dal segretario Matteo Salvini nella sede storica milanese di via Bellerio. In attesa di scoprire lo sviluppo della situazione, è bene ricordare che Vannacci nei giorni scorsi ha depositato il simbolo di un movimento, "Futuro Nazionale", dunque sembrerebbe tutto pronto per la nuova "casa" del generale e dei suoi fedelissimi. "Conto" che Vannacci "resti nella Lega, senza se e senza ma, perché tutte le opzioni alternative sono un regalo alla sinistra e quindi un danno per l'Italia", dice oggi in un'intervista al Giornale il sottosegretario Claudio Durigon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Oggi nel Consiglio federale della Lega, alle 16, si decide il futuro di Roberto Vannacci.

Vannacci si allontana dalla Lega di Salvini e si prepara a lanciare il nuovo partito, Futuro Nazionale.

