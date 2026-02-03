Oggi nel Consiglio federale della Lega, alle 16, si decide il futuro di Roberto Vannacci. Il generale sembra pronto a lasciare il partito, con la discussione che si svolge alla presenza di Matteo Salvini. La scelta potrebbe segnare un’altra svolta nella sua carriera politica.

Roberto Vannacci sarebbe in procinto di lasciare la Lega. La possibile separazione verrà discussa oggi alle 16 nel Consiglio federale del partito, convocato dal segretario Matteo Salvini nella sede di via Bellerio. Vannacci, addio alla Lega? Secondo fonti a conoscenza diretta del dossier, l’europarlamentare toscano — eletto come indipendente nelle liste del Carroccio e nominato vicesegretario nazionale meno di un anno fa — avrebbe incontrato Salvini nella serata di ieri. Un confronto definito «franco», che avrebbe però confermato l’orientamento verso una rottura. Dell’evoluzione sarebbero già stati informati sia i collaboratori più stretti di Vannacci sia l’entourage del leader leghista. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Vannacci verso l'addio alla Lega, oggi la decisione nel Consiglio federale

