vannacci traditore deve dimettersi francesco giubilei attacca il generale e fa ricorso per il nuovo partito

Francesco Giubilei torna a criticare duramente il generale Vannacci, definendolo traditore e chiedendo pubblicamente le sue dimissioni. La polemica tra i due si fa sempre più accesa, con Giubilei che ha annunciato anche un ricorso legale per il nuovo partito e le sue scelte. La vicenda rischia di aprire un nuovo capitolo nel panorama politico italiano.

Francesco Giubilei attacca duramente Roberto Vannacci in un video social, definendolo un “traditore” e un alleato di fatto della sinistra. Il presidente di Nazione Futura chiede le dimissioni dell’ex generale dall’Europarlamento e annuncia azioni legali per il presunto plagio del marchio associativo, sostenendo che la nuova lista danneggi il centrodestra. Francesco Giubilei contro Vannacci Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, il vertice di Nazione Futura ha lanciato una nuova e violenta offensiva nei confronti di Roberto Vannacci. Francesco Giubilei non ha usato mezzi termini, etichettando l’ex generale come un “traditore” della causa del centrodestra e sostenendo che le sue ultime manovre politiche stiano, paradossalmente, agevolando le ambizioni elettorali della sinistra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

