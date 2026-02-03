Vannacci-Lega matrimonio agli sgoccioli | il generale verso l’addio

Il generale Roberto Vannacci si prepara a lasciare la Lega. Secondo fonti di agenzie di stampa, la decisione sarebbe ormai presa e verrà annunciata a breve. La relazione tra Vannacci e il partito sembra agli sgoccioli, e l’addio sembra ormai vicino.

Roma, 3 febbraio 2026 – La separazione sarebbe ormai imminente. Secondo quanto riferito da AdnKronos, il vicesegretario Roberto Vannacci sarebbe pronto a lasciare la Lega, con una decisione che “verrà formalizzata a breve”. La notizia, sempre secondo la ricostruzione dell’agenzia, avrebbe trovato conferme sia in ambito parlamentare sia nel partito guidato da Matteo Salvini. Il “divorzio” sarebbe maturato dopo un faccia a faccia tra i due e una serie di contatti nelle ultime giornate. Un passaggio atteso dopo giorni di tensione. L’ipotesi di un passo indietro dell’ex generale era già entrata nel dibattito politico negli ultimi mesi, tra malumori interni e richieste di chiarimento sul suo ruolo e sulle sue uscite pubbliche.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Vannacci Lega

Il generale Roberto Vannacci si avvicina sempre di più a lasciare la Lega.

Vannacci sembra pronto a lasciare la Lega.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Vannacci pronto a fondare il suo partito, parola d'ordine remigrazione. Salvini: Fuori dalla Lega c'è il deserto.

Vannacci-Lega, un amore mai sbocciato tra voti utili e valori non condivisiIl rapporto tra Salvini e il generale è servito per uscire bene dalle Europee del 2024, ma larga parte della Lega lo ha sempre considerato un estraneo ... corriere.it

Vannacci lascia la Lega, l'ultimatum di Salvini e la sfida alla destra di Meloni: ecco perché esce dal CarroccioDa giorni aveva varcato il Rubicone. Roberto Vannacci non è un generale della Lega. Non più. Vuole le sue truppe e il suo partito. Futuro Nazionale. Il tricolore nel simbolo ... ilmessaggero.it

Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega #Politica - facebook.com facebook

Roberto Vannacci verso l'uscita dalla Lega x.com