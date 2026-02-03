Vannacci-Lega è divorzio Il vicesegretario lascia il partito dopo l’incontro con Salvini

Il vicesegretario Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. La rottura arriva dopo settimane di tensioni e uno scontro aperto con Matteo Salvini. Vannacci ha annunciato la sua decisione pochi giorni dopo aver incontrato il leader del partito, segnando così la fine di un rapporto che sembrava saldo. La notizia ha sorpreso molti, anche se dentro il partito circolavano già voci di malcontento. Ora si attende di capire quali saranno le prossime mosse di Vannacci e come reagirà la Lega.

Roma, 3 febbraio 2026 – Roberto Vannacci lascia la Lega. Una separazione consensuale che arriva dopo settimane di tensione dentro il partito. Ieri l'incontro con Matteo Salvini al termine del quale si è consumata la rottura definitiva. Nei giorni scorsi l'ormai ex vicesegretario del Carroccio aveva depositato il simbolo di 'Futuro Nazionale', anticamera di un nuovo partito che potrebbe vedere la luce a breve. Un' "anomalia" l'ha definita il governatore lombardo Attilio Fontana, che insieme al collega Luca Zaia, avrebbe premuto per l'allontanamento dell'eurodeputato dalla Lega. In aggiornamento.

