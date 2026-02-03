Vannacci lascia la Lega Zaia | Si sarà reso conto di essere un corpo esterno nel nostro partito

Vannacci lascia la Lega di Zaia e annuncia di aver preso atto di essere considerato un corpo estraneo nel partito. La sua decisione arriva dopo meno di un anno di permanenza e non sorprende chi lo conosceva. Vannacci non ha esitato a criticare apertamente la situazione, lasciando intendere di aver capito che il suo ruolo non trovava più spazio all’interno del partito. Ora si apre una nuova pagina per lui, lontano dalla Lega e dai suoi vertici.

(Agenzia Vista) Venezia, 03 febbraio 2026 "Non sono sorpreso, non c'è nulla sotto il sole. È la conferma, vista la 'lunga' carriera che ha avuto in Lega, meno di un anno, che ha preso atto di essere un corpo estraneo. Probabilmente aveva un altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere, e oggi decide di camminare sulle sue gambe. Vedremo quale sarà il potenziale di questa sua marcia che farà in solitaria" così Luca Zaia ha commentato la fuoriuscita dalla Lega di Vannacci. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

