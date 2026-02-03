Vannacci lascia la Lega Zaia | Corpo estraneo non ci stracciamo le vesti

Da lapresse.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vannacci ha deciso di lasciare la Lega, lasciando il partito dopo meno di un anno. Zaia commenta la sua scelta dicendo che si tratta di un

(LaPresse) “ Non sono sorpreso vista la lunga carriera che ha avuto in lega ovvero neanche un anno, che è la conferma che ha preso atto di essere un corpo estraneo. Probabilmente aveva altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere in Lega e oggi decide di camminare con le sue gambe. Vedremo anche quale sarà il potenziale di questa marcia che farà in solitaria. Ho visto situazioni migliori, ne ho vissute di peggiori in Lega per cui di certo non stiamo qui a stracciarci le vesti perché Vannacci se ne va via, ne prendiamo atto e noi andiamo avanti per la nostra strada”. Così l’ex governatore del Veneto Luca Zaia, a margine del Consiglio Regionale Veneto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

vannacci lascia la lega zaia corpo estraneo non ci stracciamo le vesti

© Lapresse.it - Vannacci lascia la Lega, Zaia: "Corpo estraneo, non ci stracciamo le vesti"

Approfondimenti su Vannacci Lega

Vannacci, Zaia: «Ha capito di essere un corpo estraneo nella Lega». Stefani: Nulla salus extra ecclesiam (non c'è salvezza fuori dalla Chiesa)

Zaia ha detto che Vannacci si rende conto di essere un corpo estraneo nella Lega.

Fenomenologia di Vannacci, il generale politicamente scorretto: da àncora di salvezza della ‘Lega di lotta’ a corpo estraneo del partito

Da mesi Roberto Vannacci si avvicinava sempre di più a un addio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Alta tensione nella Lega. Vannacci ci lascia? Vediamo se ha coraggio; Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; La Lega prova ad evitare lo 'strappo' con il generale Vannacci; Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo.

vannacci lascia la legaIl generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtàRoberto Vannacci esce dalla Lega. Questo l'esito dell'incontro avuto con Matteo Salvini ieri, secondo quanto confermano diverse fonti del partito dopo le indiscrezioni di stampa. La decisione dovrebbe ... msn.com

vannacci lascia la legaVannacci pronto a lasciare la Lega, oggi potrebbe dare l'annuncioLo si apprende in ambienti del Carroccio. Fonti del partito: 'E' stato convocato al consiglio federale di oggi. Se va via si dimetta anche da europarlamentare'. 'No comment' del generale, chiuso nel s ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.