Vannacci ha deciso di lasciare la Lega, lasciando il partito dopo meno di un anno. Zaia commenta la sua scelta dicendo che si tratta di un

(LaPresse) “ Non sono sorpreso vista la lunga carriera che ha avuto in lega ovvero neanche un anno, che è la conferma che ha preso atto di essere un corpo estraneo. Probabilmente aveva altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere in Lega e oggi decide di camminare con le sue gambe. Vedremo anche quale sarà il potenziale di questa marcia che farà in solitaria. Ho visto situazioni migliori, ne ho vissute di peggiori in Lega per cui di certo non stiamo qui a stracciarci le vesti perché Vannacci se ne va via, ne prendiamo atto e noi andiamo avanti per la nostra strada”. Così l’ex governatore del Veneto Luca Zaia, a margine del Consiglio Regionale Veneto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vannacci lascia la Lega, Zaia: "Corpo estraneo, non ci stracciamo le vesti"

Approfondimenti su Vannacci Lega

Zaia ha detto che Vannacci si rende conto di essere un corpo estraneo nella Lega.

Da mesi Roberto Vannacci si avvicinava sempre di più a un addio.

Ultime notizie su Vannacci Lega

