Fenomenologia di Vannacci il generale politicamente scorretto | da àncora di salvezza della ‘Lega di lotta’ a corpo estraneo del partito

Da mesi Roberto Vannacci si avvicinava sempre di più a un addio. La sua uscita dalla Lega di Matteo Salvini non sorprende più di tanto. Era chiaro che il rapporto tra il generale e il partito fosse ormai ai minimi termini. Vannacci, che era diventato un volto noto per le sue uscite controcorrente, si allontana definitivamente, lasciando dietro di sé un percorso fatto di parole forti e posizioni contro il mainstream politico. La decisione sembra definitiva: il suo ruolo dentro la Lega si è ormai esaurito, e ora si apre una nuova fase per lui

L'addio di Roberto Vannacci alla Lega di Matteo Salvini non è un semplice divorzio politico, ma l'epilogo quasi scontato di un'unione che, nata sotto il segno del pragmatismo elettorale, ha finito per logorarsi sotto il peso di due ambizioni inconciliabili. Con una nota asciutta che mette fine a mesi di indiscrezioni, si consuma la rottura tra il "Generale" e via Bellerio. Un addio che sposta l'asse del dissenso a destra e apre scenari inediti per il panorama politico italiano.

