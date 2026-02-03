Vannacci lascia la Lega | Proseguo per la mia strada Futuro Nazionale è realtà andrò lontano Salvini | Deluso e amareggiato

Il generale Roberto Vannacci annuncia sui social di aver lasciato la Lega. La decisione sorprende, anche se il militare ha già chiarito di voler proseguire per la sua strada, creando così una frattura con il partito di Salvini. Il leader leghista si dice deluso e amareggiato per la scelta del generale, mentre Zaia lo definisce un “corpo estraneo” all’interno del partito. La rottura è definitiva e apre una nuova fase per Vannacci, che già parla di un futuro lontano dalla Lega e di un progetto chiamato Futuro Nazionale.

L'ufficialità arriva tramite un post sui social. Zaia: "Era un corpo estraneo" Il generale Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega. Lo conferma sui social pubblicando il simbolo di Futuro Nazionale: "Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di servire il Paese con onestà e trasparenza". Salvini si dice "deluso e amareggiato" per la scelta, mentre Zaia definisce Vannacci "un corpo estraneo" all'interno del partito. La Lega aveva accolto Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo. Vannacci ha depositato il marchio "Futuro Nazionale" e sembra pronto a proseguire da solo con il suo progetto politico. Dal Report di Spin Factor in esclusiva per Adnkronos emerge una dinamica potenzialmente regressiva sul piano del consenso personale per il generale, non percepito come leader, con sentiment positivo solo per il 21,4%. Alle 16 la riunione del partito a via Bellerio: sul tavolo l'uscita del generale-eurodeputato, incognita su chi lo seguirà. Pronto il logo "Futuro nazionale", ma c'è già una disputa sul marchio. FUTURO NAZIONALE: NON VI FIDATE DEI TAROCCHI. Pagine recentemente apparse sui social e gruppi telegram riferibili a "Futuro Nazionale", non sono espressione del sottoscritto né di persone a me vicine.

