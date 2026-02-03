Vannacci lascia la Lega Proseguo da solo inseguo un sogno e vado lontano

Vannacci ha deciso di lasciare la Lega e di andare avanti da solo. In un messaggio diretto, l’ex deputato ha spiegato di inseguire un sogno e di voler cambiare l’Italia. Ora punta a costruire un percorso personale, lontano dal partito di cui faceva parte.

ROMA (ITALPRESS) – “Inseguo un sogno e vado lontano. Futuro nazionale. Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà”. Così Roberto Vannacci sui social, annunciando di fatto l’uscita dalla Lega con un annuncio che era atteso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

