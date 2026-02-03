Vannacci lascia la Lega oggi l’annuncio

Il generale Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi, forse già durante il consiglio federale convocato da Matteo Salvini. Ieri il segretario leghista avrebbe incontrato di persona Vannacci, e ora si aspetta solo la conferma pubblica della sua scelta. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno del partito.

Il generale Roberto Vannacci è pronto a lasciare al Lega. L'annuncio ufficiale – a quanto si apprende da fonti parlamentari del Carroccio – verrà dato oggi, al più tardi durante il consiglio federale leghista convocato dal segretario Matteo Salvini che ieri avrebbe incontrato lo stesso Vannacci.

