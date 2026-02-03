Vannacci lascia la Lega | a breve l'annuncio dopo l'incontro con Salvini

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. La notizia circola da alcune ore e l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, dopo un incontro con Salvini. La sua decisione arriva una settimana dopo aver depositato un simbolo con la scritta “Futuro Nazionale”.

Roberto Vannacci lascia la Lega. La decisione verrà formalizzata nelle prossime ore. Una settimana fa il generale aveva depositato un simbolo con su scritto "Futuro Nazionale". Mossa che aveva fatto pensare alla creazione di un proprio partito e all'imminente addio.

