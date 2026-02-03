Vannacci lascia la Lega | a breve l'annuncio dopo l'incontro con Salvini

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. La notizia circola da alcune ore e l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, dopo un incontro con Salvini. La sua decisione arriva una settimana dopo aver depositato un simbolo con la scritta “Futuro Nazionale”.

