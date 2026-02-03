Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. Solo una settimana fa aveva depositato il simbolo di un possibile nuovo partito. Ora si sposta altrove, senza nascondere le sue intenzioni di cambiare strada. La sua scelta sorprende molti e apre nuovi scenari nella politica italiana.

Dopo le voci di dissidi interni, di volontà di emergere e di portare le proprie idee ben al di là dei confini della Lega, Roberto Vannacci avrebbe preso la sua decisione. Come riportano fonti a lui vicine citate in esclusiva da Repubblica, il vicesegretario del Carroccio sarebbe pronto ad abbandonare il suo ruolo, così come il suo posto nel partito. L’ex generale, eletto da indipendente nelle file del Carroccio all’Europarlamento e meno di un anno fa promosso vicesegretario nazionale, ha incontrato Matteo Salvini nella serata di ieri. Come riporta la testata, tra i due vi sarebbe stato un confronto chiaro e sincero, finalizzato a comprendere in che modo gestire questa scissione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vannacci lascia la Lega

