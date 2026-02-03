Vannacci lascia la Lega | Proseguo la mia strada da solo Da oggi ‘Futuro nazionale’ è una realtà Salvini | Deluso e amareggiato

Roberto Vannacci ha annunciato di aver lasciato ufficialmente la Lega. In un messaggio breve, ha detto che prosegue da solo e ha lanciato il suo nuovo movimento, ‘Futuro nazionale’. Matteo Salvini si è detto deluso e amareggiato per questa scelta. La separazione tra il generale e il leader del Carroccio diventa così definitiva.

Adesso è ufficiale. Roberto Vannacci lascia la Lega e saluta così Matteo Salvini, vicepremier nonché leader del partito. E' lo stesso generale europarlamentare, che vive a Viareggio, nonché vice di Salvini in Lega a dare l'annuncio via social nel pomeriggio di martedì 3 febbraio. Con tanto di simbolo di 'Futuro nazionale', il marchio depositato soltanto pochi giorni fa. La replica di Matteo Salvini via social: "Arrabbiato? No. Deluso e amareggiato". Vannacci: "Chi mi ama mi segua: Io inseguo un sogno, e vado lontano. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori.

