Vannacci deposita il marchio del partito Futuro Nazionale e rompe con la Lega è solo un simbolo

Vannacci ha depositato il marchio del partito Futuro Nazionale, segnando una nuova fase politica dopo l’addio alla Lega. La scelta riflette un possibile progetto indipendente e un cambiamento di rotta, senza però enfatizzare dichiarazioni o sensazionalismi. Questa mossa rappresenta un passo importante nella sua attività politica, con l’obiettivo di consolidare una propria identità e una presenza distinta nel panorama nazionale.

Ad oggi manca la conferma ufficiale, ma le ultime notizie su Roberto Vannacci sembrerebbero confermare i rumor che da tempo lo riguardano. Adnkronos apprende che la rottura dell'ex generale con la Lega sarebbe a un punto di svolta, dal momento che il vice di Matteo Salvini avrebbe depositato un simbolo per il nuovo movimento orientato verso l'estrema destra dal nome Futuro Nazionale. Il diretto interessato non si sbilancia: "Mai dire mai", si limita a commentare. Roberto Vannacci lancia Futuro Nazionale Come anticipato, per il momento il diretto interessato non ha confermato né smentito la notizia.

