Vannacci difende il suo progetto politico | La destra non deve nascondersi

Roberto Vannacci, eurodeputato uscente della Lega, ha annunciato ufficialmente la nascita di un nuovo movimento politico chiamato “Futuro Nazionale”, in un comunicato pubblicato su X che ha immediatamente acceso il dibattito sul futuro della destra italiana. L’annuncio, datato 3 febbraio 2026, è stato reso noto con un tono deciso, quasi proclamatorio, in cui Vannacci non si limita a lasciare un partito ma si schiera apertamente per una visione politica che definisce “vera, coerente, identitaria, forte, orgogliosa, convinta, entusiasta, pura e contagiosa”. Il suo obiettivo non è un aggiustamento di posizioni, né un ritorno al centro: è un progetto radicale, che si pone come alternativa alla destra moderata, considerata da lui come un’illusione politica destinata al fallimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vannacci Futuro

Ultime notizie su Vannacci Futuro

