Cassano sentenza nettissima su Koopmeiners | Non deve nascondersi lì in difesa è costato 60 milioni! Ecco quando giudicherà Spalletti

Cassano non ha dubbi su Koopmeiners. L’accusa all’olandese di nascondersi in difesa. È costato 60 milioni, deve giocare a centrocampo. Antonio Cassano, intervenuto sul canale Bazr, ha lanciato una critica feroce alla Juventus, puntando il dito contro Teun Koopmeiners e l’assetto tattico della squadra. L’ex attaccante non ha risparmiato accuse dirette all’olandese, reo di nascondersi in campo. L’opinionista accusa il giocatore, definito un genio della lampada, di aver volontariamente abbassato il suo raggio d’azione per non avere la responsabilità in mezzo. Il ruolo di braccetto o terzo di sinistra gli permette di appoggiarsi e non dare la profondità che lo metterebbe sotto pressione in fase difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

