Vannacci lascia la Lega e annuncia di andare avanti da solo. In un messaggio sui social, il militare e politico dice di inseguire un sogno e di voler cambiare l’Italia, mentre Salvini si dice deluso per la sua scelta. Vannacci sottolinea che il suo progetto, Futuro Nazionale, è ormai una realtà concreta.

«Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l’Italia». Lo scrive sui suoi social Roberto Vannacci pubblicando il simbolo di Futuro nazionale. «Farla tornare - prosegue - un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Vannacci lascia la Lega: "Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà". Salvini: Sono deluso. Accolto quando aveva tutti contro"

Vannacci lascia la Lega e annuncia di proseguire da solo con il suo progetto, Futuro Nazionale.

Il generale Roberto Vannacci annuncia sui social di aver lasciato la Lega.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Alta tensione nella Lega. Vannacci ci lascia? Vediamo se ha coraggio; Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; La Lega prova ad evitare lo 'strappo' con il generale Vannacci; Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo.

Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtàRoberto Vannacci esce dalla Lega. Questo l'esito dell'incontro avuto con Matteo Salvini ieri, secondo quanto confermano diverse fonti del partito dopo le indiscrezioni di stampa. La decisione dovrebbe ... msn.com

Vannacci lascia la Lega, Salvini: «Arrabbiato? No, deluso. Lo abbiamo accolto quando aveva tutti contro»«Arrabbiato? No. Deluso e amareggiato. La Lega aveva accolto nella propria grande famiglia Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da ... msn.com

#Vannacci lascia la #Lega, Luca #Zaia: "Non sono sorpreso. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Vista la lunga carriera che ha avuto in Lega, neanche un anno, è la conferma che ha preso atto di essere un corpo estraneo. Probabilmente aveva un altro progett x.com

ULTIM'ORA - Roberto Vannacci lascia la Lega: annuncio imminente >>> https://url-shortener.me/APPA - facebook.com facebook