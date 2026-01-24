Il Vangelo del 24 gennaio 2026 ci presenta Gesù circondato dalla folla, un’immagine che invita alla riflessione sulla sua presenza tra noi. In questa giornata, possiamo meditare sulla sua vicinanza e sul significato della fede condivisa. Con l’aiuto delle parole di don Luigi Maria Epicoco, approfondiamo il messaggio di questa scena, per trovare spunti di riflessione e di serenità nel nostro cammino quotidiano.

Meditiamo il Vangelo del 24 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Gesù è attorniato da una gran folla. Pian piano, le persone iniziano a rendersi conto di chi sia Nostro Signore e in molti si radunano per vederlo. Ma come mai, ci si chiede, Gesù sarebbe fuori di sé? In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé». “Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 24 gennaio 2026: Gesù attorniato dalla folla

