Ucraina Zelensky nomina Budanov nuovo capo dell’ufficio presidenziale
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Kyrylo Budanov come nuovo capo dell’Ufficio presidenziale, succedendo a Andriy Yermak, dimessosi a seguito di uno scandalo di corruzione. Budanov, fino ad ora responsabile dell’intelligence militare, assume un ruolo chiave in un momento di rinnovamento istituzionale, nel contesto delle recenti tensioni politiche e delle sfide interne ed esterne dell’Ucraina.
Volodymyr Zelensky ha nominato Kyrylo Budanov, finora alla guida dell’ intelligence militare, nuovo capo dell’Ufficio del presidente dell’Ucraina: prende il posto di Andriy Yermak, che è stato costretto a dimettersi per il coinvolgimento nel vasto scandalo-corruzione che ha scosso il Paese. «L’Ucraina necessita di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza, allo sviluppo delle Forze di Difesa e di Sicurezza ucraine, nonché al percorso diplomatico dei negoziati, e l’Ufficio del Presidente servirà principalmente all’adempimento di questi compiti del nostro Stato», ha spiegato Zelensky su X, aggiungendo che Budanov «ha esperienza specialistica in questi settori e la forza sufficiente per produrre risultati». 🔗 Leggi su Lettera43.it
