Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Kyrylo Budanov come nuovo capo dell’Ufficio presidenziale, succedendo a Andriy Yermak, dimessosi a seguito di uno scandalo di corruzione. Budanov, fino ad ora responsabile dell’intelligence militare, assume un ruolo chiave in un momento di rinnovamento istituzionale, nel contesto delle recenti tensioni politiche e delle sfide interne ed esterne dell’Ucraina.

Volodymyr Zelensky ha nominato Kyrylo Budanov, finora alla guida dell’ intelligence militare, nuovo capo dell’Ufficio del presidente dell’Ucraina: prende il posto di Andriy Yermak, che è stato costretto a dimettersi per il coinvolgimento nel vasto scandalo-corruzione che ha scosso il Paese. «L’Ucraina necessita di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza, allo sviluppo delle Forze di Difesa e di Sicurezza ucraine, nonché al percorso diplomatico dei negoziati, e l’Ufficio del Presidente servirà principalmente all’adempimento di questi compiti del nostro Stato», ha spiegato Zelensky su X, aggiungendo che Budanov «ha esperienza specialistica in questi settori e la forza sufficiente per produrre risultati». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ucraina, Zelensky nomina Budanov nuovo capo dell’ufficio presidenziale

Leggi anche: Si dimette il ?2 di Zelensky, il potente e discusso capo dell’ufficio presidenziale Yermak

Leggi anche: Ucraina, Andriy Yermak dimesso da Capo dell’Ufficio del Presidente dopo perquisizione nella sua abitazione, Zelensky: “Domani consultazioni”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Putin: 'Mosca pronta a usare la forza se Kiev non tratta'; Zelensky nomina Budanov nuovo capo dell'ufficio presidenziale; Ucraina, le elezioni e il sondaggio: Zelensky rischia la sconfitta.

UCRAINA - Zelensky nomina Budanov nuovo capo dell'ufficio presidenziale - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato il capo dell'intelligence militare Kyrylo Budanov nuovo Capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, al posto di Andriy Yermak costretto a dimett ... msn.com