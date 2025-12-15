Si insedia il nuovo comandante della Polizia Locale | ufficializzata la nomina
Vincenzo Serpentino assume ufficialmente il ruolo di nuovo comandante della Polizia Locale di Ostuni. La nomina, annunciata dal sindaco Angelo Pomes, segue l’incarico precedentemente conferito e segna un importante passo per l’organizzazione del servizio di sicurezza nel territorio.
OSTUNI - Dopo l’incarico ottenuto nelle settimane scorse (qui l'articolo), Vincenzo Serpentino è stato ufficialmente nominato nuovo comandante della Polizia Locale dal sindaco di Ostuni, Angelo Pomes. Il nuovo comandante, che arriva da una lunga esperienza da dirigente del comando di Polizia. Brindisireport.it
