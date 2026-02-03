Valico di Rafah dopo l’apertura Israele nega il ritorno a Gaza a 30 palestinesi

Dopo settimane di blocco, il valico di Rafah si apre di nuovo. In pochi giorni, 50 palestinesi malati e feriti sono riusciti a passare in Egitto, cercando cure che in Gaza non trovano più. Israele, però, ha negato il ritorno a Gaza a 30 di loro, lasciando molti con poche alternative.

Dopo una giornata di logorante attesa, l’Egitto ha ricevuto ieri in tardasera 50 persone bisognose di cure provenienti dalla Striscia di Gaza. I malati, insieme agli 84 accompagnatori, hanno attraversato il valico di Rafah, la cui riapertura in ambo le direzioni era stata annunciata lo stesso giorno. Lo riporta l’emittente statale egiziana Al Qahera, precisando che i palestinesi sono stati portati in diversi ospedali del Sinai settentrionale, principalmente nella città di Al-Arish, dove i servizi di emergenza e le unità di terapia intensiva erano state preventivamente messe in stato di massima allerta dal governo del Cairo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il valico di Rafah tra Gaza e Israele rimarrà chiuso fino a quando Hamas non restituirà il corpo dell'ultimo ostaggio ancora detenuto a Gaza.

