Gaza Israele verso riapertura valico di Rafah per transito palestinesi verso Egitto | al via piano di deportazione – come anticipato dal GdI

Il COGAT ha confermato che l’accordo verrà gestito insieme all’Egitto e sotto la supervisione della missione dell’Unione europea, replicando il modello già sperimentato nel gennaio 2025. Una cornice formale che Tel Aviv presenta come garanzia di trasparenza, ma che nei fatti appare funzionale a dare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Israele verso riapertura valico di Rafah per transito palestinesi verso Egitto: al via piano di deportazione – come anticipato dal GdI

