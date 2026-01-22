Gaza Israele smentisce l’apertura del valico di Rafah

Il valico di Rafah tra Gaza e Israele rimarrà chiuso fino a quando Hamas non restituirà il corpo dell'ultimo ostaggio ancora detenuto a Gaza. La decisione è stata comunicata dalle autorità israeliane, che hanno sottolineato come la riapertura dipenda da questo elemento. La situazione continua a essere complessa e in evoluzione, con implicazioni importanti per le attività umanitarie e i rapporti tra le parti coinvolte.

Il valico di Rafah resterà chiuso finché Hamas non restituirà il corpo dell’ultimo ostaggio ancora a Gaza. Lo ha riferito una fonte della sicurezza israeliana ai media del Paese, aggiungendo: «Non abbiamo ancora ricevuto istruzioni per l’apertura del valico». La presa di posizione arriva dopo le dichiarazioni, non confermate ufficialmente, del capo del comitato tecnico per Gaza, Ali Saath, secondo cui il passaggio dovrebbe riaprire la prossima settimana. Secondo quanto riportato dai notiziari israeliani, il premier ha convocato per domenica 25 gennaio una riunione di governo dedicata alla restituzione del corpo del sergente Ran Gvili, ultimo ostaggio rimasto a Gaza, e al possibile futuro del valico di Rafah. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Mo: media, 'Israele gestirà valico Rafah tramite un sito d'ispezione'Le autorità israeliane si stanno preparando a riaprire il valico di Rafah, situato al confine tra Gaza e l’Egitto.

Egypt refutes Israeli claims of imminent Rafah Crossing opening for Gaza evacuees

Argomenti discussi: Putin sarà nel Board per Gaza. Trump invita anche il Papa, il Vaticano: Valutiamo - L'Arabia Saudita e altri otto Paesi parteciperanno al Board di Trump; Gaza, amministrazione contesa sotto occupazione; Media, 'Israele smentisce riapertura valico di Rafah la prossima settimana'; Netanyahu all'Onu, tra fischi e aula semivuota A Gaza né genocidio, né fame. Finiremo il lavoro, Hamas vuole colpire ancora.

Media, 'Israele smentisce riapertura valico di Rafah la prossima settimana'(ANSA) - TEL AVIV, 22 GEN - Una fonte della sicurezza israeliana ha dichiarato ai media nazionali che il valico di Rafah non sarà aperto fino a che Hamas non restituirà il corpo dell'ultimo ostaggio ... msn.com

Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha detto che farà parte del consiglio di pace per la Striscia di GazaIl primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha detto che farà parte del consiglio di pace , cioè l’organismo internazionale previsto dalla seconda fase dell’ accordo tra Israele e Hamas per ges ... ilpost.it

Gaza, 11 palestinesi uccisi ieri da Israele, 3 erano giornalisti: stavano documentando gli aiuti umanitari x.com

Haaretz: Israele blocca ingresso a Gaza del governo tecnico palestinese Intanto squadre israeliane hanno iniziato a demolire con i bulldozer la sede dell’Unrwa a Gerusalemme Est - facebook.com facebook