Valgimigli e il ricordo dell’arcobaleno | un simbolo di pace nel cuore della città

Manara Valgimigli, grande filologo e grecista, aveva scritto nel 1949 un articolo chiamato “La bandiera della pace”. In quel testo, non immaginava che avrebbe dato vita a un simbolo della cultura pacifista, nata a Parigi tra i Partigiani per la Pace. Oggi, il ricordo di Valgimigli e del suo impegno si intreccia con il simbolo dell’arcobaleno, che resta un segno di speranza e di pace nel cuore della città.

Quando Manara Valgimigli, grande filologo classico e grecista, scrisse nel 1949 un articolo intitolato "La bandiera della pace", non poteva sapere che sarebbe diventato un simbolo della nuova cultura pacifista, nata a Parigi nel movimento dei Partigiani per la Pace. L'articolo, oggi ricordato per aver contribuito a diffondere l'idea di pace in un'epoca dominata dalla guerra fredda, è stato uno dei tanti contributi del grande studioso all'interno del movimento pacifista internazionale. Nato nel 1876 a San Piero in Bagno, Valgimigli visse una vita dedicata alla cultura, alla letteratura e alla difesa dei valori democratici.

