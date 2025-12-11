La Fiaccola nel cuore della città Entusiasmo e grande emozione al seguito dei tedofori della pace

La Fiaccola nel cuore di Siena ha acceso entusiasmo e emozione tra i cittadini, seguendo i tedofori della pace di Angela Gorellini. La Fiamma olimpica ha portato un momento di grande partecipazione, unendo tradizione e speranza in una giornata memorabile per la città del Palio e le sue terre.

di Angela Gorellini SIENA Il calore della Fiamma olimpica ha scaldato Siena. Sì, la città del Palio – con tutte le sue terre – ha scritto un’altra pagina di storia. Sportiva e non solo. Nelle torce che i tedofori si sono passati, il fuoco che arde chi, fin da bambino, sogna di mettersi al collo una medaglia, ma anche un messaggio di pace e unità in un presente che, purtroppo, non trova tregue sacre. L’annuncio che, tra poco, partiranno i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina. Dopo aver illuminato Montalcino, le Crete Senesi, Montepulciano e Pienza, toccando anche la Cappella di Vitaleta, la Fiaccola ha raggiunto Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fiaccola nel cuore della città. Entusiasmo e grande emozione al seguito dei tedofori della pace

Ieri a due mesi esatti dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina la fiaccola olimpica ha iniziato da Roma il suo viaggio. La tradizione dell’antichità era l’interruzione di tutte le guerre durante i giochi: nel mondo oggi sono più di 50 e una è nel cuore d Vai su X