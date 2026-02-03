Valentino il caso del presunto nipote Oscar La famiglia | Nessuna parentela

La famiglia ha smentito ogni legame con Oscar, il presunto nipote che si è fatto vivo dopo la morte dello stilista. Le dichiarazioni sono chiare: nessuna parentela tra loro. La questione ha sollevato curiosità e qualche sospetto tra amici e colleghi, ma i parenti di Valentino insistono: Oscar non è un membro della famiglia. Ora si attende di capire se ci saranno sviluppi o se si tratti solo di un tentativo di ottenere qualche vantaggio.

La morte di Valentino Garavani, l'Imperatore della moda che ha definito il concetto stesso di eleganza italiana nel mondo, ha acceso i riflettori non solo sul suo straordinario percorso creativo, ma anche su una vicenda familiare che sembra uscita direttamente da un film giallo. Lo stilista è venuto a mancare il 19 gennaio 2026, all'età di 93 anni, lasciando un patrimonio fatto di ville sontuose, opere d'arte, yacht e una collezione di immobili che farebbe girare la testa a qualsiasi appassionato di lifestyle di lusso. Ma tra le tante storie che stanno circolando nelle ultime settimane, quella che più ha catturato l'attenzione del gossip riguarda un uomo di nome Oscar Garavani, designer ed ex modello di 59 anni, che da tempo afferma di essere nipote del celebre stilista e di avere quindi un diritto sull'eredità del couturier.

