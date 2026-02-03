La famiglia di Valentino ha smentito ufficialmente la presunta parentela con Oscar Garavani, l’ex modello di 59 anni che si dice sia suo pronipote. La famiglia spiega che non c’è alcuna relazione di sangue e che Garavani si è inventato un fratello che in realtà non esiste. La vicenda ha fatto scalpore, ma per ora sembra esserci solo una confusione senza fondamento.

«Oscar Garavani non è legato da alcun vincolo di parentela con il sig. Valentino Garavani. Trattasi di mera omonimia», si legge nella missiva firmata «La famiglia del Maestro Valentino Garavani». Che prosegue: «La circostanza, peraltro, riferita dal detto sig. Oscar Garavani di essere figlio di un non meglio specificato fratello del Maestro Valentino Garavani non corrisponde al vero atteso che il medesimo aveva un’unica sorella, Wanda». E l’unico nipote dello stilista è proprio il figlio di Wanda (morta nel 1997), Piero Villani. Il Corriere, per saperne di più, ha contattato direttamente Oscar Garavani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valentino, chi è Oscar Garavani, il presunto pronipote che la famiglia non riconosce: «Non c'è alcuna parentela, si è inventato un fratello che non è mai esistito»

Oscar Garavani si presenta come il nipote dello stilista Valentino Garavani, ma la famiglia dell'ex stilista smentisce subito.

Valentino Garavani smette di essere il pronipote di Oscar Garavani.

