Oscar Garavani si presenta come il nipote dello stilista Valentino Garavani, ma la famiglia dell'ex stilista smentisce subito. In un articolo del Corriere della Sera, viene chiarito che non esiste alcuna parentela tra i due. Garavani aveva dichiarato di essere il fratello di Valentino, ma la famiglia conferma che si tratta di un'invenzione. La storia di questo sedicente parente si sta facendo strada tra le cronache, lasciando tutti perplessi.

“ Oscar Garavani non è il pronipote di Valentino Garavani “. La smentita è netta e arriva nero su bianco sulle pagine del Corriere della Sera. A firmarla è Piero Villani, 77 anni, nipote dello stilista scomparso il 19 gennaio, in una lettera sottoscritta come “La famiglia del Maestro Valentino Garavani”. Una presa di posizione che, dopo anni di ambiguità e narrazioni mai ufficialmente contestate, chiude – almeno sul piano formale – la questione di una presunta parentela che negli ultimi tempi aveva assunto anche potenziali risvolti ereditari. Nella lettera, la famiglia chiarisce che “ Oscar Garavani non è legato da alcun vincolo di parentela con il sig. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi è Oscar Garavani, il sedicente nipote di Valentino. La famiglia dello stilista: “Nessuna parentela, si è inventato un fratello che non è mai esistito”

Approfondimenti su Valentino Garavani

Dopo la morte di Valentino Garavani, avvenuta il 19 gennaio, si è scoperto un falso pronipote dello stilista.

Dopo la morte di Valentino, si riaccende il caso legato all’eredità dello stilista.

