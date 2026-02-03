Valentino e il presunto nipote Oscar Garavani per la famiglia si finge un parente | Ho i documenti

Valentino ha dichiarato di essere il vero nipote di Oscar Garavani, il grande stilista scomparso a gennaio. Il 59enne ex modello sostiene di avere i documenti che dimostrano la parentela, anche se lui stesso dice di non voler sapere nulla dell’eredità. La famiglia, però, non ha commentato ufficialmente la vicenda.

Chi è davvero l’uomo che per anni si è presentato come pronipote di Valentino Garavani? Secondo Piero Villani, nipote del grande stilista scomparso il 19 gennaio, si tratta di un impostore. L’uomo finito nel mirino della famiglia di Valentino è un 59enne ex modello e designer di accessori che, sfruttando il cognome Garavani, avrebbe simulato una parentela rivelatasi priva di riscontri. Da parte sua, Oscar Garavani afferma di possedere documenti che possono provare tutto: “Villani avrà le carte dal mio avvocato“. La lettera del nipote di Valentino In una lettera firmata “La famiglia del Maestro Valentino Garavani” e inviata al Corriere della Sera, Villani dichiara senza mezzi termini che non esiste alcun legame di sangue tra lo stilista e l’uomo che si è presentato come suo pronipote, né risultano documenti che possano dimostrare una parentela. 🔗 Leggi su Virgilio.it

