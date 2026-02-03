Valentino ha dichiarato di essere il vero nipote di Oscar Garavani, il grande stilista scomparso a gennaio. Il 59enne ex modello sostiene di avere i documenti che dimostrano la parentela, anche se lui stesso dice di non voler sapere nulla dell’eredità. La famiglia, però, non ha commentato ufficialmente la vicenda.

Chi è davvero l’uomo che per anni si è presentato come pronipote di Valentino Garavani? Secondo Piero Villani, nipote del grande stilista scomparso il 19 gennaio, si tratta di un impostore. L’uomo finito nel mirino della famiglia di Valentino è un 59enne ex modello e designer di accessori che, sfruttando il cognome Garavani, avrebbe simulato una parentela rivelatasi priva di riscontri. Da parte sua, Oscar Garavani afferma di possedere documenti che possono provare tutto: “Villani avrà le carte dal mio avvocato“. La lettera del nipote di Valentino In una lettera firmata “La famiglia del Maestro Valentino Garavani” e inviata al Corriere della Sera, Villani dichiara senza mezzi termini che non esiste alcun legame di sangue tra lo stilista e l’uomo che si è presentato come suo pronipote, né risultano documenti che possano dimostrare una parentela. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valentino e il presunto nipote Oscar Garavani, per la famiglia si finge un parente: "Ho i documenti"

Dopo la morte di Valentino, si riaccende il caso legato all’eredità dello stilista.

Oscar Garavani si presenta come il nipote dello stilista Valentino Garavani, ma la famiglia dell'ex stilista smentisce subito.

