Chi è Oscar Garavani il presunto nipote di Valentino non riconosciuto dalla famiglia

Dopo la morte di Valentino, si riaccende il caso legato all’eredità dello stilista. Tra le nuove figure che spuntano, c’è Oscar Garavani, che dice di essere il suo nipote e sta creando scompiglio tra i familiari. La famiglia non l’ha riconosciuto e ora si aspetta di capire se ci siano reali legami di sangue o meno.

Oscar Garavani è il pronipote di Valentino, uno dei stilisti più influenti nel mondo della moda.

Oscar Garavani, nipote di Valentino, ha scelto di seguire un percorso distintivo nel mondo della moda, mantenendo salda la propria identità professionale.

