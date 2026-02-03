Valentino Garavani smette di essere il pronipote di Oscar Garavani. La famiglia dello stilista ha confermato ufficialmente che quella parentela non esiste. La notizia chiude una vicenda che da anni circolava con insistenza, alimentando voci e supposizioni senza fondamento.

Oscar Garavani non è il pronipote di Valentino Garavani. A dirlo, nero su bianco, è la famiglia dello stilista, che affida al Corriere della Sera una presa di posizione ufficiale destinata a chiudere una storia che da anni accompagna, ai margini, il nome del Maestro. Una vicenda fatta di dichiarazioni pubbliche, interviste mai smentite, promesse di prove e di una parentela rivendicata con insistenza, ma mai dimostrata. A firmare la lettera è Piero Villani, 77 anni, nipote diretto di Valentino, figlio di Wanda, l’unica sorella dello stilista scomparso il 19 gennaio. La lettera è firmata “La famiglia del Maestro Valentino Garavani” e non lascia spazio a interpretazioni: “Oscar Garavani non è legato da alcun vincolo di parentela con il signor Valentino Garavani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Valentino e il caso del finto pronipote: "Si è inventato la parentela"

Approfondimenti su Valentino Garavani

Oscar Garavani si presenta come il nipote dello stilista Valentino Garavani, ma la famiglia dell'ex stilista smentisce subito.

Dopo la morte di Valentino Garavani, avvenuta il 19 gennaio, si è scoperto un falso pronipote dello stilista.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Valentino Garavani

Argomenti discussi: Valentino e il caso del finto pronipote Oscar Garavani, la famiglia: Nessuna parentela, si è inventato un fratello che non è mai esistito; Valentino, il mito della moda italiana, e quella passione per il vino, dal Gavi al Brunello; Valentino, il caso Oscar Garavani, il presunto nipote che divide la famiglia: il cognome, i funerali e l’eredità; Valentino, chi è Oscar Garavani, il presunto nipote (che dice di essere nel testamento). La famiglia: Nessuna parentela.

Valentino, il caso Oscar Garavani, il presunto nipote che divide la famiglia: «Tutto inventato». Il cognome, il finto fratello e l’ereditàStesso cognome, stessa passerella, ma nessun legame di sangue. La famiglia di Valentino Garavani prende ufficialmente le distanze da Oscar Garavani, designer di borsette di 59 anni che ... leggo.it

Valentino, il caso del finto pronipote. La famiglia: Oscar Garavani non è nostro parenteUna lettera al Corriere della Sera firmata dal nipote dello stilista smentisce ogni legame di sangue con l'ex modello 59enne e punta a chiudere la vicenda, anche sul piano ereditario ... msn.com

Valentino e il caso del finto pronipote (stilista, ex modello) Oscar Garavani, la famiglia: «Nessuna parentela» x.com

A San Valentino il gioco è semplice: strategia, cuore… e la scelta giusta. Con Caleidoscopio, ogni mossa è un dettaglio prezioso e alla fine vince sempre l’amore. Perché il regalo perfetto non è un caso, è una scelta - facebook.com facebook