Si chiama Oscar Garavani ma la famiglia di Valentino non sa chi sia | smascherato il finto pronipote dello stilista

Dopo la morte di Valentino Garavani, avvenuta il 19 gennaio, si è scoperto un falso pronipote dello stilista. La famiglia di Valentino non conosceva questa persona, che si era presentata come suo parente. Ora si cerca di capire chi sia davvero e quali siano le sue intenzioni.

Dopo la morte di Valentino Garavani, avvenuta il 19 gennaio scorso, è esploso un caso che covava da tempo. Un uomo di 59 anni, anche lui di nome Oscar Garavani, si presenta da anni come pronipote del grande stilista. Ma la famiglia ha deciso di intervenire e mettere le cose in chiaro: non esiste nessun legame di sangue. È solo un'omonimia.A dirlo nero su bianco è Piero Villani, 77 anni, l'unico vero nipote di Valentino. In una lettera ufficiale firmata a nome della famiglia, Villani spiega che Oscar Garavani non ha alcun vincolo di parentela con lo stilista. Si tratta semplicemente di due persone che condividono lo stesso cognome, niente di più.

