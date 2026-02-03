Usa l’ex marito della first lady Jill Biden incriminato per l’omicidio della moglie

L’ex marito della first lady Jill Biden, William Stevenson, è stato incriminato per l’omicidio della moglie Linda. La donna, 64 anni, è stata trovata senza vita nella loro casa a Wilmington, nel Delaware. La polizia ha immediatamente avviato le indagini e ora attende l’udienza di fronte al giudice.

(Adnkronos) – L'ex marito dell'ex first lady Jill Biden, il 77enne William "Bill" Stevenson, è stato incriminato per omicidio di primo grado per la morte della moglie Linda Stevenson, 64 anni, trovata senza vita nella loro abitazione di Wilmington, nel Delaware. Secondo la polizia della contea di New Castle, citata dal New York Post, gli.

