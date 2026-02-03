Usa abbattono drone iraniano | Si era avvicinato troppo alla portaerei Lincoln

Washington ha abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato troppo alla portaerei Lincoln. La Marina americana ha sparato, sostenendo di aver agito in autodifesa. Il drone si era avvicinato alle navi statunitensi nelle acque del Medio Oriente, e questa azione ha alzato di nuovo la tensione nella zona. La portavoce del Pentagono ha confermato l’episodio, senza però fornire dettagli sulla ricostruzione esatta dei fatti. La situazione resta calda, e le autorità americane continuano a monitorare eventuali sviluppi.

Washington ha annunciato di avere abbattuto "per autodifesa" un drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei Lincoln, schierata da vari giorni nelle acque del Medio Oriente assieme ad altri dispositivi militari americani. Il drone è stato abbattuto poco dopo che una petroliera degli Usa era stata avvicinata da imbarcazioni armate iraniane nei pressi dello Stretto di Hormuz: nonostante la richiesta di fermare i motori la petroliera ha però proseguito la sua rotta, scortata da un'imbarcazione militare statunitense

