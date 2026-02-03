Stati Uniti neutralizzano drone iraniano in prossimità della portaerei nel Mar Arabico

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano vicino a una portaerei nel Mar Arabico. Il velivolo si stava avvicinando in modo sospetto e aggressivo, creando una situazione di tensione nella zona. L’azione dimostra come il rischio di escalation sia ancora molto alto in quell’area strategica.

Gli Stati Uniti hanno neutralizzato un drone iraniano che si stava avvicinando in maniera apparentemente aggressiva a una portaerei della loro flotta nel Mar Arabico, in un’azione che ha confermato l’alta tensione nel settore strategico del Golfo Persico e del Mar Arabico. L’incidente è avvenuto il 3 febbraio 2026, durante un’operazione di pattugliamento aereo della portaerei USS Abraham Lincoln, che si trovava in acque internazionali al largo delle coste del Sud Arabia. Il drone, identificato come un modello iraniano di fabbricazione nazionale, era stato lanciato da una posizione non precisata nel territorio iraniano o da una posizione di supporto in Yemen, secondo fonti dell’Intelligence americana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

