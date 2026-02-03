Iran | Usa abbattono drone iraniano in avvicinamento a portaerei

L’esercito statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico. L’incidente si è verificato questa mattina, quando il drone si stava avvicinando alle navi americane. Gli ufficiali americani hanno agito rapidamente, abbattendo il velivolo prima che potesse causare danni. La tensione tra Stati Uniti e Iran resta alta in quella zona.

Washington, 3 feb. (Adnkronos) - L'esercito statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Lo scrive il Times of Israel citando un funzionario statunitense che lo ha riferito alla Reuters, secondo cui il drone iraniano Shahed-139 stava volando verso la portaerei ed è stato abbattuto da un caccia statunitense F-35.

