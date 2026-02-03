La Commissione europea ha presentato una nuova strategia verde per i minerali critici, ma la Corte dei Conti Ue mette in dubbio le effettive capacità di approvvigionamento. Ursula von der Leyen ha detto che l’Europa deve ridurre la dipendenza dall’estero, ma intanto le riserve di materie prime restano scarse. Donald Trump, invece, annuncia un investimento da 12 miliardi di dollari nelle riserve strategiche statunitensi, puntando a rafforzare la propria autonomia. La situazione rimane complessa: l’Europa fatica a mettere in campo azioni

La Corte dei Conti Ue smonta la strategia verde sui minerali critici dell’Europa. Donald Trump investe 12 miliardi nelle riserve strategiche. L’atteso rapporto della Corte dei conti dell’Unione europea sulla strategia della Commissione per i materiali critici non delude le attese e rappresenta una sonora bocciatura dell’operato di Ursula von der Leyen. L’Ue rischia di restare a corto di materie prime per le energie da fonti rinnovabili, dice la Corte con sede in Lussemburgo nel comunicato stampa che accompagna il rapporto. Ottantadue pagine severissime nei contenuti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ursula parla parla ma noi restiamo senza materie prime

