Tomori parla dell’Inter | È una squadra forte ma noi… 

Dopo il confronto tra Milan e Verona, il difensore rossonero Tomori ha commentato la squadra avversaria. In un’analisi sobria e rispettosa, Tomori ha riconosciuto la forza dell’Inter, sottolineando tuttavia che il Milan si concentra sulle proprie prestazioni. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla gara e sulle dinamiche della stagione in corso.

Inter News 24 Il difensore del Milan Tomori ha parlato dell’Inter al termine del match tra il Diavolo e l’Hellas Verona. Vediamo che cosa ha detto. Tomori ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Milan sul Verona. LE ULTIMISSIME SULL’INTER IL RINNOVO – « Siamo felici. Nelle ultime pa r tite avevamo preso troppi gol e volevamo tornare a ciò che abbiamo fatto ad inizio stagione. Quindi siamo contenti. Dobbiamo riposare, recuperare e poi tornare con lo stesso atteggiamento di oggi. Il rinnovo? Sono contento qua. È un grande club così. Ci metto tutto il mio massimo. Le cose fuori succedono, ci pensano la società e i miei agenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

#Tomori a @BBC sul chiedere consigli a #Modric: “È più una questione di ascoltare quando parla e osservare il suo modo di comportarsi e di allenarsi. Si capisce subito il suo livello e, trattandosi di Modric, quando parla non puoi fare a meno di ascoltarlo” x.com

