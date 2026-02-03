Un uomo è stato arrestato a Napoli nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio. La polizia ha fermato il sospettato dopo il tragico omicidio di una ragazza di 22 anni, avvenuto in un appartamento nel quartiere Fuorigrotta, nella zona di Ponticelli. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa sia successo e quali siano le cause del delitto.

Un uomo è stato arrestato a Napoli nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 febbraio 2026, dopo l’omicidio di una giovane di 22 anni avvenuto in un appartamento del quartiere Fuorigrotta, nella zona di Ponticelli, periferia orientale della città. La vittima, identificata come una studentessa di scienze umanistiche residente in zona, è stata trovata priva di vita con una profonda ferita da coltello alla schiena. L’aggressione, avvenuta intorno alle 15.30, ha scatenato immediatamente l’allarme da parte di un vicino che ha sentito urla e rumori insoliti provenire dall’abitazione. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto in pochi minuti, con la Squadra Mobile della Polizia di Stato, il Commissariato di Ponticelli e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che hanno avviato un’indagine serrata per ricostruire gli ultimi istanti della giovane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomo arrestato a Napoli dopo l’omicidio di una giovane di 22 anni avvenuto in un appartamento del quartiere Fuorigrotta

