zii di bambina di quattro anni arrestati per omicidio aggravato dopo tragico decesso avvenuto nel 2024

Questa notte, a Tufino, una bambina di quattro anni è morta cadendo da una scala dentro casa. Gli zii della piccola sono stati arrestati con l’accusa di omicidio aggravato. La tragedia ha sconvolto il paese e ora si attendono le prime indagini per chiarire cosa sia successo realmente in quella notte fatale.

Una bambina di quattro anni, identificata come Alessandra, è morta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024 a Tufino, paese in provincia di Napoli, precipitando da una scala interna di una casa. Il decesso, avvenuto in circostanze immediate e drammatiche, ha scatenato un’indagine che ha portato, dopo oltre un anno, all’arresto dei due zii materni della piccola, accusati di omicidio aggravato. I due, precedentemente indicati come tutori temporanei della bambina, erano stati sottoposti a indagini per maltrattamenti e omicidio colposo fin dal momento della scoperta del decesso. La morte della bimba era stata inizialmente attribuita a una caduta, ma le indagini condotte dai carabinieri di Nola, con il supporto del Ris di Roma, hanno rivelato un quadro molto più complesso e inquietante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Due zii sono stati arrestati a Tufino, nel Napoletano, con l’accusa di aver ucciso la piccola Alessandra, una bambina di soli quattro anni.

Svolta nel caso della bimba di 4 anni morta a Tufino.

Il dramma di Alessandra, morta a 4 anni. Svolta dopo anno: gli zii in carcere per omicidio aggravatoDenutrizione e traumi hanno portato al decesso della piccola, in affido alla coppia. L’arresto è scattato dopo oltre 12 mesi di indagini: Gravi maltrattamenti e condotte violente ... quotidiano.net

La piccola era affidata alla coppia da pochi mesi. Le indagini parlano di maltrattamenti, denutrizione e violenzeLa piccola era affidata alla coppia da pochi mesi. Le indagini parlano di maltrattamenti, denutrizione e violenze ... lanuovasardegna.it

Quando era intervenuto il medico del primo intervento, la bambina sembrava ormai scheletrica, per la lunga denutrizione. Sul corpo lividi e bruciature: come sono stati incastrati gli zii a cui la piccola Alessandra era stata affidata - facebook.com facebook

