Uomini e Donne Brando replica alle accuse di Raffaella e minaccia querele
Dopo le accuse di Raffaella Scuotto, Brando Ephrikian risponde pubblicamente. Lui smentisce di averla picchiata o maltrattata e dice che potrebbe querelare chi lo accusa. La vicenda sta facendo discutere tra i fan del programma.
Dopo le accuse di violenza fisica e psicologica lanciate da Raffaella Scuotto sui social, Brando Ephrikian rompe il silenzio, smentisce ogni addebito e annuncia di valutare il ricorso a vie legali. Come prevedibile, Brando Ephrikian ha replicato alle accuse di violenza fisica e psicologica che, la scorsa settimana, Raffaella Scuotto ha mosso nei suoi confronti attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne ha smentito con fermezza le parole della sua ex fidanzata, definendole 'gravi e diffamanti', e fa sapere che sta prendendo in considerazione azioni legali. La storia d'amore nata a Uomini e Donne Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si erano conosciuti all'interno del dating show di Maria De Filippi: lui tronista, lei corteggiatrice. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondimenti su Uomini E Donne
Brando Ephrikian risponde alle accuse di Raffaella Scuotto e minaccia querele
Brando Ephrikian, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha deciso di replicare alle accuse di violenza da parte dell’ex fidanzata Raffaella Scuotto.
Brando Ephrikian replica a Raffaella Scuotto e annuncia azioni legali: ‘Accuse infondate’
Brando Ephrikian reagisce alle accuse di Raffaella Scuotto e annuncia azioni legali.
Ultime notizie su Uomini E Donne
Argomenti discussi: Uomini e donne, Brando respinge le accuse di violenza mosse dalla ex: Rispetto per la verità; Uomini e Donne, Raffaella Scuotto su Brando: Ho subito violenza fisica e psicologica; Uomini e Donne, Raffaella Scuotto fa una rivelazione shock su Brando: Vittima di violenza psicologica e fisica; Brando Ephrikian rompe il silenzio sulle accuse di Raffaella Scuotto: Mai esercitato violenza, abuso o pressione.
Uomini e Donne, Brando replica alle accuse di Raffaella e minaccia quereleDopo le accuse di violenza fisica e psicologica lanciate da Raffaella Scuotto sui social, Brando Ephrikian rompe il silenzio, smentisce ogni addebito e annuncia di valutare il ricorso a vie legali. movieplayer.it
Uomini e Donne, Brando Ephrikian replica alle accuse di Raffaella Scuotto!Brando Ephrikian, dopo aver ascoltato le pesanti accuse dell’ex fidanzata Raffaella Scuotto, replica alle parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. comingsoon.it
«Non correrò dietro a Carlo, anzi sono contenta di conoscere meglio Nicola. » Le nuove puntate di Uomini e Donne in arrivo su Canale 5 dal 2 al 6 febbraio 2026 promettono scintille, soprattutto tra i protagonisti più discussi del trono over e del trono classico. - facebook.com facebook
Intelligenza artificiale, perché le donne sono più scettiche degli uomini Avversione al rischio ed esposizione potrebbero spiegare il divario, secondo un nuovo studio. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.