uomini e donne brando replica alle accuse di raffaella e minaccia querele

Dopo le accuse di Raffaella Scuotto, Brando Ephrikian risponde pubblicamente. Lui smentisce di averla picchiata o maltrattata e dice che potrebbe querelare chi lo accusa. La vicenda sta facendo discutere tra i fan del programma.

Dopo le accuse di violenza fisica e psicologica lanciate da Raffaella Scuotto sui social, Brando Ephrikian rompe il silenzio, smentisce ogni addebito e annuncia di valutare il ricorso a vie legali. Come prevedibile, Brando Ephrikian ha replicato alle accuse di violenza fisica e psicologica che, la scorsa settimana, Raffaella Scuotto ha mosso nei suoi confronti attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne ha smentito con fermezza le parole della sua ex fidanzata, definendole 'gravi e diffamanti', e fa sapere che sta prendendo in considerazione azioni legali. La storia d'amore nata a Uomini e Donne Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si erano conosciuti all'interno del dating show di Maria De Filippi: lui tronista, lei corteggiatrice. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Brando Ephrikian, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha deciso di replicare alle accuse di violenza da parte dell’ex fidanzata Raffaella Scuotto.

Brando Ephrikian reagisce alle accuse di Raffaella Scuotto e annuncia azioni legali.

