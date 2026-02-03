Brando Ephrikian, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha deciso di replicare alle accuse di violenza da parte dell’ex fidanzata Raffaella Scuotto. In un video sui social, Ephrikian si difende, negando ogni accusa, e annuncia che valuterà di sporgere querela. La vicenda continua a far parlare gli utenti, mentre le parti si confrontano pubblicamente.

Brando Ephrikian, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha risposto alle accuse di violenza psicologica e fisica avanzate dall’ex fidanzata Raffaella Scuotto con un video pubblicato sui social. L’intervento, registrato in forma di sfogo emotivo ma strutturato con precisione, è arrivato dopo giorni di intensa visibilità mediatica intorno alla storia. Raffaella, in un post precedente, aveva descritto la relazione come tossica, parlando di tradimenti, di abusi e di un trauma duraturo. Le sue parole hanno generato un’ondata di reazioni, con molti sostenitori che hanno chiesto giustizia per le vittime di violenza domestica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brando Ephrikian risponde alle accuse di Raffaella Scuotto e minaccia querele

Approfondimenti su Brando Ephrikian

Brando Ephrikian reagisce alle accuse di Raffaella Scuotto e annuncia azioni legali.

Brando Ephrikian rompe il silenzio e respinge le accuse di Raffaella Scuotto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Brando Ephrikian

Argomenti discussi: Brando Ephrikian rompe il silenzio sulle accuse di Raffaella Scuotto: Mai esercitato violenza, abuso o pressione; Brando Ephrikian risponde alle accuse di Raffaella Scuotto e minaccia querele; Brando Ephrikian replica a Raffaella Scuotto e annuncia azioni legali | ‘Accuse infondate’; Brando Ephrikian replica a Raffaella Scuotto e annuncia azioni legali: ‘Accuse infondate’.

Brando Ephrikian rompe il silenzio sulle accuse di Raffaella Scuotto: Mai esercitato violenza, abuso o pressioneBrando Ephrikian ha replicato alle gravi accuse mosse da Raffaella Scuotto. L’ex tronista di Uomini e Donne sostiene di non avere mai esercitato alcuna forma di violenza contro la sua ex fidanzata. fanpage.it

Brando Ephrikian rompe il silenzio sulle accuse di violenza di Raffaella: la sua veritàL'ex tronista di Uomini e Donne si lascia andare a un lungo sfogo, che sembra dare inizio a una nuova guerra legale ... gossipetv.com

Brando Ephrikian ha rotto il silenzio dopo le pesanti accuse ricevute dalla sua ex fidanzata Raffaella Scuotto L’ex tronista di Uomini e Donne sostiene di non avere mai esercitato alcuna forma di violenza contro la sua ex fidanzata - facebook.com facebook