brando ephrikian risponde alle accuse di raffaella scuotto e minaccia querele

Brando Ephrikian, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha deciso di replicare alle accuse di violenza da parte dell’ex fidanzata Raffaella Scuotto. In un video sui social, Ephrikian si difende, negando ogni accusa, e annuncia che valuterà di sporgere querela. La vicenda continua a far parlare gli utenti, mentre le parti si confrontano pubblicamente.

Brando Ephrikian, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha risposto alle accuse di violenza psicologica e fisica avanzate dall’ex fidanzata Raffaella Scuotto con un video pubblicato sui social. L’intervento, registrato in forma di sfogo emotivo ma strutturato con precisione, è arrivato dopo giorni di intensa visibilità mediatica intorno alla storia. Raffaella, in un post precedente, aveva descritto la relazione come tossica, parlando di tradimenti, di abusi e di un trauma duraturo. Le sue parole hanno generato un’ondata di reazioni, con molti sostenitori che hanno chiesto giustizia per le vittime di violenza domestica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

