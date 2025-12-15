Uomini e donne anticipazioni Trono Over | Gemma in lacrime dopo la decisione di Mario Lenti

Nelle ultime anticipazioni del Trono Over, Gemma Galgani si commuove profondamente dopo la rivelazione di Mario Lenti, che non prova più sentimenti per lei. Nel frattempo, Carlo tenta di riconquistare Sabrina con un gesto romantico, regalando dei fiori. La puntata si presenta ricca di emozioni e colpi di scena, suscitando grande interesse tra i fan del programma.

Gemma Galgani scoppia in lacrime quando Mario le comunica di non provare nessun sentimento per lei, Carlo prova a riconquistare Sabrina regalandole dei fiori. Mentre Flavio Ubirti sceglieva di lasciare il programma con Nicole Belloni, La registrazione di Uomini e Donne del 15 dicembre ha riservato forti emozioni anche per i fan del parterre Over: Gemma Galgani è scoppiata a piangere dopo il rifiuto di Mario Lenti, mentre Sabrina continua a conoscere più corteggiatori tra regali, fiori e nuovi arrivi. Tra discussioni e riconciliazioni, anche gli altri protagonisti Over hanno preso decisioni importanti sulle loro conoscenze. Movieplayer.it

