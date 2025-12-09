Uomini e Donne anticipazioni | Gemma contro Mario Sabrina in lacrime e Flavio fa un annuncio sulla scelta

Le registrazioni di Uomini e Donne del 9 dicembre svelano tensioni tra Gemma e Mario, lacrime di Sabrina e un annuncio importante di Flavio sulla sua scelta. Tra accuse, baci negati e un addio amaro, il trono over si conferma scenario di rivalità e dinamiche coinvolgenti, come anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni di Lollo magazine.

Trono over, registrazione 9 dicembre: accuse, baci negati e un addio amaro. Le nuove registrazioni di Uomini e Donne di martedì 9 dicembre tra rivalità mai sopite e dinamiche intriganti come anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni di Lollo magazine. Protagonista – come sempre – Gemma Galgani, che accusa Mario Lenti di aver baciato Maria G. solo per allontanarsi da lei, convinta che non ci sia alcun sentimento reale. Gemma dubita perfino della versione di Maria, che non ricorderebbe con precisione il bacio. Mario respinge le critiche, accoglie una nuova dama e poi. la lascia andare subito dopo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Uomini e Donne anticipazioni: Gemma contro Mario, Sabrina in lacrime e Flavio fa un annuncio sulla scelta

Uomini e Donne 2025-2026, il dating show torna su Canale 5: quando inizia, news tronisti e anticipazioni

Uomini e Donne, la presentazione del tronista Flavio Ubirti: “vorrei una donna con cui guardare nella stessa direzione e sogno di diventare babbo” | Video Witty Tv

Uomini e Donne, la presentazione della nuova tronista Cristiana Anania: “pronta a vivere quelle sensazioni che solo l’amore ti può dare” | Video Witty Tv

Gemma dopo la scorsa puntata… #UominieDonne - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e donne, anticipazioni riprese 9/12: Flavio annuncia la scelta, Gemma contro Mario - Nella registrazione del 9 dicembre c'è stato un duro confronto tra Gemma e Mario, poi Flavio ha anticipato che sceglierà la prossima volta ... Da it.blastingnews.com