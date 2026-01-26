Panetti di hashish nascosti in uno zainetto inviato per posta | sequestrati 3 chili di roba

I carabinieri di Trapani hanno sequestrato tre chili di hashish nascosti in uno zainetto di pelle, intercettato prima della consegna. L'operazione evidenzia l'importanza delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, assicurando che la droga non raggiunga le destinazioni finali. Il sequestro rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti sul territorio.

Il "carico" è stato bloccato dai carabinieri del comando provinciale di Trapani, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Palermo, prima che giungesse a destinazione Tre chili di hashish dentro uno zainetto di pelle. A intercettarlo e sequestrarlo, prima che giungesse a destinazione, sono stati i carabinieri: quelli del comando provinciale di Trapani. L'inchiesta è della Procura della Repubblica di Palermo. Il “carico” - destinato allo smercio locale - è stato bloccato, mercoledì scorso, ad Aragona. Esattamente per come subodorato, all'interno di quello zainetto spedito all'interno di un pacco postale c'erano più panetti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

