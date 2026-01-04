Trump posta la prima foto di Nicolás Maduro dopo la cattura | il dittatore e sua moglie sarebbero stati presi nella loro camera da letto

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare a Caracas, catturando Nicolás Maduro e sua moglie. Trump ha pubblicato la prima foto del leader venezuelano dopo l’arresto, sostenendo che siano stati trovati nella loro camera da letto. Questa azione rappresenta un importante episodio nelle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, con implicazioni politiche e diplomatiche di rilievo.

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare contro diversi obiettivi politici e militari a Caracas, capitale del Venezuela. Poco dopo il raid, Donald Trump ha annunciato su Truth Social la cattura del dittatore Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores. Il presidente e la consorte sarebbero stati condotti fuori dal Paese, ma alcune fonti dell’opposizione parlano di un’uscita concordata. Il governo venezuelano ha chiesto prove del fatto che i due coniugi siano ancora in vita. In tutta risposta, Trump ha pubblicato una foto che mostra Maduro a bordo della Uss Iwo Jima; indossa occhiali scuri che gli impediscono la vista, una tutta grigia, cuffie alle orecchie, è ammanettato e, tra le mani, stringe una bottiglietta d’acqua. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

