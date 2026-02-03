Università di Brescia il giallo del concorso e l’ombra della Fondazione Poliambulanza

L’università di Brescia sta vivendo un momento di incertezza legato a un concorso ancora in sospeso. Sono passati più di diciotto mesi da quando sono iniziate le procedure, tra riunioni e discussioni, mentre l’unica docente rimasta in cattedra aspetta che arrivino rinforzi. La situazione resta aperta e senza una soluzione chiara.

Soldi: parecchi. Tempo: almeno un anno e mezzo per organizzare il concorso. Tra riunioni, contro-riunioni e affanni vari dei commissari e dell'unica superstite della cattedra che aspetta rinforzi da troppi mesi. E alla fine? Tutto buttato via. Pare abbiano ragione le serpi: il capo dipartimento dell' Università di Brescia vorrebbe rinunciare all'assunzione di un docente associato in Malattie respiratorie. Medici degli Spedali Civili di Brescia (Imagoeconomica). Il motivo l'abbiamo già scritto: non ha vinto il candidato designato, cioè il plenipotenziario primario degli Spedali civili, che ha ottenuto oltre 50 punti in meno rispetto agli altri due aspiranti al posto.

