Università di Brescia il giallo del concorso e l’ombra della Fondazione Poliambulanza

Da lettera43.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’università di Brescia sta vivendo un momento di incertezza legato a un concorso ancora in sospeso. Sono passati più di diciotto mesi da quando sono iniziate le procedure, tra riunioni e discussioni, mentre l’unica docente rimasta in cattedra aspetta che arrivino rinforzi. La situazione resta aperta e senza una soluzione chiara.

Soldi: parecchi. Tempo: almeno un anno e mezzo per organizzare il concorso. Tra riunioni, contro-riunioni e affanni vari dei commissari e dell’unica superstite della cattedra che aspetta rinforzi da troppi mesi. E alla fine? Tutto buttato via. Pare abbiano ragione le serpi: il capo dipartimento dell’ Università di Brescia vorrebbe rinunciare all’assunzione di un docente associato in Malattie respiratorie. Medici degli Spedali Civili di Brescia (Imagoeconomica). Il motivo l’abbiamo già scritto: non ha vinto il candidato designato, cioè il plenipotenziario primario degli Spedali civili, che ha ottenuto oltre 50 punti in meno rispetto agli altri due aspiranti al posto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

universit224 di brescia il giallo del concorso e l8217ombra della fondazione poliambulanza

© Lettera43.it - Università di Brescia, il giallo del concorso e l’ombra della Fondazione Poliambulanza

Approfondimenti su Università Brescia

L’Università di Brescia e quel concorso su misura non vinto dal predestinato

All’Università di Brescia si è aperta una partita all’ultimo sangue.

Dopo il concorso per la cultura. Candidati a Capitale del mare: "Per uscire dal cono d’ombra"

Dopo il concorso per la cultura, Ancona si candida a Capitale del Mare 2026, con l’obiettivo di valorizzare il proprio patrimonio e uscire da una fase di marginalità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Università Brescia

Argomenti discussi: Open day - Università degli Studi di Brescia | UNIBS; Ammissione studenti internazionali; L’università di Brescia cresce in Europa: ai vertici con la ricerca; UniBs è 23esima in Europa per la ricerca scientifica.

università di brescia ilUniversità di Brescia, a febbraio tornano gli Open Afternoon: quattro pomeriggi per scegliere il futuroA febbraio tornano gli Open Afternoon dell’Università degli Studi di Brescia, appuntamenti di orientamento rivolti alle studentesse e agli studenti delle ... bsnews.it

università di brescia ilL’Università di Brescia tra le migliori al mondo per qualità della ricercaSecondo la classifica 2026 di Times Higher Education per area disciplinare, l’ateneo bresciano si colloca ai primi posti tra le università pubbliche italiane nella ricerca. quibrescia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.